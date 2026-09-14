مجلس الشعب السوري يوافق على استجواب وزير الطاقة على خلفية رفع أسعار المحروقات

خبرني - وصلت أصداء الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع أسعار المحروقات إلى مجلس الشعب السوري، الذي وافق مكتبه على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير لمناقشة نشرة أسعار المحروقات الجديدة.

وجاءت الجلسة بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة في المجلس بغية الاستماع إلى الأسباب الموجبة من قبل الوزارة لارتفاع الأسعار والظروف التي أوصلت إلى ذلك.

ومن المنتظر أن تعقد الجلسة يوم الخميس المقبل الساعة 12 ظهرا في مقر مجلس الشعب استنادا إلى المادة "30" من الإعلان الدستوري، وعملًا بالمادة "168" من النظام الداخلي.

وأشار المجلس إلى حساسية هذا الملف الذي يمس حياة المواطنين ومعيشتهم.

وتعليقا على الاحتجاجات الأخيرة ووصولها إلى مستوى غير مسبوق كتبت عضو مجلس الشعب روزينا اللاذقاني عبر منصة "إنستغرام": من موقعنا كأعضاء مجلس الشعب وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه الناس سنقوم بعقد جلسات استماع حول قرار زيادة سعر المحروقات والوقوف على انعكاسات هذا القرار على حياتهم ومعيشتهم.

وأضافت: نحن جميعا نريد أن تتجاوز سوريا هذه المرحل، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عندما يشعر المواطن أن صوته مسموع.

يشار إلى أن الاحتجاجات الغاضبة على ارتفاع أسعار المحروقات تعد الأكبر من نوعها ضد الحكومة السورية الحالية منذ وصولها إلى السلطة قبل أقل من عامين وتحاول الحكومة احتوائها عبر القول بأن ارتفاع الأسعار مؤقت ومرتبط بالتطورات الإقليمية السياسية والميدانية الدائرة حاليا في أجواء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

كما يشاع عن وجود تغيير وزاري قريب في سوريا يرتبط بشكل رئيسي بتردي الأوضاع المعيشية في البلاد.