بحث تخصيص موقع لإقامة سوق لتجارة المواشي في جرش

خبرني - محمد شهاب عضيبات

بحث رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، خلال لقاء عقد في دار البلدية بحضور النائب الدكتور حمزة الحوامدة وعدد من تجار المواشي، إمكانية تخصيص موقع لإقامة سوق منظم لتجارة المواشي ضمن حدود البلدية، بما يسهم في تنظيم هذا النشاط وتوفير موقع ملائم للتجار والمربين.

وناقش اللقاء مطلب تجار المواشي بإيجاد سوق مخصص ومنظم، تتوافر فيه المتطلبات الخدمية والتنظيمية والبيئية اللازمة، بما يتيح تنظيم عمليات البيع والشراء ويوفر بيئة مناسبة للتجار والمربين، ويحد من الممارسات العشوائية المرتبطة بهذا النشاط.

وأكد بني ياسين اهتمام البلدية بمطلب تجار المواشي، مشيرًا إلى أن إقامة سوق منظم من شأنها أن توفر إطارًا واضحًا لهذا النشاط، وتسهم في تنظيم حركة البيع والشراء، وتوفير الخدمات اللازمة للتجار والمربين ضمن موقع تتوافر فيه الاشتراطات المطلوبة.

وأشار إلى أهمية المضي في هذا التوجه بما يواكب احتياجات قطاع تجارة المواشي، ويسهم في تعزيز الحركة التجارية وخدمة المصلحة العامة في المحافظة، مبينًا أن البلدية ستواصل متابعة الملف مع الجهات المعنية، وصولًا إلى تحديد الموقع الأنسب واستكمال الإجراءات اللازمة لإقامة السوق.

وجرى خلال اللقاء بحث موقعين مقترحين لإقامة السوق، تعود ملكية أحدهما إلى بلدية جرش الكبرى، فيما تعود ملكية الموقع الآخر إلى وزارة الزراعة، على أن تخضع المواقع المقترحة للدراسة الفنية والتنظيمية، تمهيدًا لاختيار الموقع الأكثر ملاءمة.

وتعتزم بلدية جرش الكبرى مخاطبة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة، لبحث المواقع المقترحة واستكمال الإجراءات والموافقات اللازمة، بما يتيح إقامة سوق منظم للمواشي ضمن حدود البلدية.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص البلدية على تنظيم تجارة المواشي ضمن موقع محدد تتوافر فيه المتطلبات الخدمية والتنظيمية والبيئية، بما يوفر بيئة ملائمة للتجار والمربين، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والحفاظ على المظهر الحضري وخدمة أبناء محافظة جرش.