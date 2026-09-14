أبو هليل منسقة للجنة الإعلام وصورة المرأة في منتدى الاردن للحوار والسياسات

خبرني - اختيرت الزميلة الإعلامية آلاء أبو هليل منسقة للجنة الإعلام وصورة المرأة في ملتقى المرأة – حوار السياسات التابع لمنتدى الأردن لحوار السياسات، وذلك عقب فعاليات التصويت التي جرت بمشاركة أعضاء الملتقى، سواء بالحضور الوجاهي أو عبر منصة «زوم».

وعبّرت أبو هليل عن شكرها وتقديرها لكل من منحها ثقته وصوّت لها، مؤكدة أن هذه الثقة تمثل مسؤولية تدفعها للعمل على تعزيز حضور المرأة في المشهد الإعلامي والمجتمعي، وإيصال صوتها وقضاياها بمهنية ووعي.اكتشف الفعاليات العربية

كما وجهت الشكر للقائمين على تنظيم فعاليات التصويت، مثمنة جهودهم وتعاونهم في إنجاح هذه التجربة التشاركية.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع للجنة عبر منصة «زوم»، بهدف التعارف بين الأعضاء، ومناقشة الأفكار والتصورات ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم قضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في صناعة القرار والحوار المجتمعي.