تشكيلات أكاديمية وإدارية جديدة في العلوم والتكنولوجيا - أسماء

خبرني - بناء على تنسيب الأستاذ الدكتور خالد السالم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية قرر مجلس أمناء الجامعة برئاسة معالي الأستاذ الدكتور رضا الخوالدة إجراء التشكيلات الآتية في جلسته الأولى التي عقدها ظهر اليوم:

تجديد تعيين الأستاذ الدكتورة منى أبو دلو نائبًا لرئيس الجامعة

تجديد تعيين الأستاذ الدكتور فراس القرقز عميدًا لكلية الطب

تعيين الأستاذ الدكتورة نسرين طه عميدًا لكلية طب الأسنان

تجديد تعيين الأستاذ الدكتور قصي البلص عميدًا لكلية الصيدلة

تجديد تعيين الأستاذ الدكتورة ميسر العكش عميدًا لكلية الطب البيطري

تجديد تعيين الأستاذ الدكتور أحمد فريوان عميدًا لكلية العمارة والتصميم

تجديد تعيين الأستاذ الدكتور دريد دلالعة عميدًا لكلية الهندسة

تعيين الأستاذ الدكتور إبراهيم مخادمة عميدًا لكلية الزراعة

تعيين الأستاذ الدكتور معاذ موافي عميدًا لكلية تكنولوجيا المعلومات

تعيين الأستاذ الدكتور سامر البشير عميدًا لشؤون الطلبة

مع استمرار نواب الرئيس الأستاذ الدكتور بشير خصاونة والأستاذ الدكتور أحمد العجلوني، وعمداء كليات التمريض، الدراسات العليا، البحث العلمي، العلوم الطبية التطبيقية، العلوم والآداب، عمادة التطوير الأكاديمي ومعهد النانوتكنولوجي في مواقعهم.