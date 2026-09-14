قوائم المرشحين الأولية لانتخابات غرف الصناعة

خبرني - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، قوائم المرشحين الذين تم قبول طلبات ترشحهم، وشملت القوائم غرفة صناعة عمان، وغرفة صناعة اربد، وغرفة صناعة الزرقاء.

ويأتي النشر استنادا لأحكام المادتين (10، 13) من نظام غرف الصناعة رقم (56) لسنة 2005 وتعديلاته، والمادتين (16، 17) من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026.

وبحسب بيان الهيئة اليوم الاثنين، فإن لكل مؤسسة صناعية حق الاعتراض خطيا لدى رئيس لجنة الإشراف على قرارها برفض طلب ترشحها أو بقبول طلب ترشح أي من المرشحين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم الاثنين، ولغاية يوم الأربعاء، الموافق 16/9/2026 خلال الدوام الرسمي، وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية والمتوفرة في الغرفة الصناعية، ومقر لجنة الإشراف، الى جانب الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم السبت الموافق 3 تشرين الأول موعدا للاقتراع.

ويمكن الاطلاع على قوائم المرشحين عبر (الضغط هنا).