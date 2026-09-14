*
الاثنين: 14 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

اختيار الضروس والمصاطفة لرفع العلم الأردني في افتتاح الآسياد

  • 14 أيلول 2026
  • 13:41
اختيار الضروس والمصاطفة لرفع العلم الأردني في افتتاح الآسياد

خبرني  - اختارت اللجنة الأولمبية الأردنية لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه، جود الضروس وعبدالرحمن المصاطفة، لحمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة ناغويا اليابانية وتُفتتح رسمياً يوم 19 سبتمبر الجاري.

ويشارك الأردن في هذه الدورة بوفد يضم قرابة 70 لاعباً ولاعبة، يمثلون 16 رياضة هي: الجمباز والترايثلون والكراتيه والدراجات، ورفع الأثقال والفروسية والجوجيتسو وكرة السلة والمبارزة والتنس والملاكمة والرياضات الإلكترونية والتايكواندو والفنون القتالية المختلطة، والسكواش والتسلق.

وكانت منافسات الدورة قد انطلقت يوم 10 سبتمبر الجاري بإقامة منافسات كرة السلة، على أن تُفتتح الدورة رسمياً يوم السبت المقبل، بإقامة حفل الافتتاح في ملعب ناغويا سيتي ميزوهو بارك لألعاب القوى، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت ناغويا، الثانية عشرة ظهراً بتوقيت العاصمة عمّان.

وبدأ الأردن مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية منذ نسخة سيؤول عام 1986، ونجح خلال تسع مشاركات سابقة في حصد 54 ميدالية، بواقع 5 ميداليات ذهبية و21 فضية و28 برونزية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

فينالدوم ينقذ الاتحاد من الخسارة أمام الشمال القطري
فينالدوم ينقذ الاتحاد من الخسارة أمام الشمال القطري
  • 2026-09-14 22:15
خبير تغذية: نظام رونالدو يتضمن مكوناً واحداً لا يستخدمه 90٪ من الناس
خبير تغذية: نظام رونالدو يتضمن مكوناً واحداً لا يستخدمه 90٪ من الناس
  • 2026-09-14 21:05
مدافع برشلونة تحت مجهر ليفربول
مدافع برشلونة تحت مجهر ليفربول
  • 2026-09-14 20:10
مصر.. منع زوجة حسام حسن من الظهور في الإعلام
مصر.. منع زوجة حسام حسن من الظهور في الإعلام
  • 2026-09-14 16:33
بعد صراع مع السرطان.. وفاة حارس وست هام الأسطوري ميكلوشكو
بعد صراع مع السرطان.. وفاة حارس وست هام الأسطوري ميكلوشكو
  • 2026-09-14 16:17
(ميسي لم يفعلها).. نجم برشلونة السابق يهاجم تصريحات لامين جمال
(ميسي لم يفعلها).. نجم برشلونة السابق يهاجم تصريحات لامين جمال
  • 2026-09-14 14:33