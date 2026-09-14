اختيار الضروس والمصاطفة لرفع العلم الأردني في افتتاح الآسياد

خبرني - اختارت اللجنة الأولمبية الأردنية لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه، جود الضروس وعبدالرحمن المصاطفة، لحمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة ناغويا اليابانية وتُفتتح رسمياً يوم 19 سبتمبر الجاري.

ويشارك الأردن في هذه الدورة بوفد يضم قرابة 70 لاعباً ولاعبة، يمثلون 16 رياضة هي: الجمباز والترايثلون والكراتيه والدراجات، ورفع الأثقال والفروسية والجوجيتسو وكرة السلة والمبارزة والتنس والملاكمة والرياضات الإلكترونية والتايكواندو والفنون القتالية المختلطة، والسكواش والتسلق.

وكانت منافسات الدورة قد انطلقت يوم 10 سبتمبر الجاري بإقامة منافسات كرة السلة، على أن تُفتتح الدورة رسمياً يوم السبت المقبل، بإقامة حفل الافتتاح في ملعب ناغويا سيتي ميزوهو بارك لألعاب القوى، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت ناغويا، الثانية عشرة ظهراً بتوقيت العاصمة عمّان.

وبدأ الأردن مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية منذ نسخة سيؤول عام 1986، ونجح خلال تسع مشاركات سابقة في حصد 54 ميدالية، بواقع 5 ميداليات ذهبية و21 فضية و28 برونزية.