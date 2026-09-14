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الحسين يبحث عن مدرب أجنبي

  • 14 أيلول 2026
  • 13:18
الحسين يبحث عن مدرب أجنبي
المدرب المستقيل احمد هايل

خبرني - قالت مصادر في إدارة الحسين إربد، إن النادي شرع بالبحث عن بديل للمدرب المستقيل أحمد هايل.

وبينت المصادر إن المدرب الجديد لن يكون محليا، وسيكون أجنبيا، وإن النادي يدرس مجموعة من الأسماء لاختيار الأنسب من بينها.

وكان أحمد هايل قدم استقالته بعد تراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم، حيث لم يفز الفريق سوى في مباراة واحدة في كأس السوبر، كما خسر لقب كأس السوبر أمام الفيصلي.

يشار إلى أن "الملكي" دخل في معسكر تدريبي مغلق في العاصمة الأردنية، بقيادة المدرب المؤقت بشار بني ياسين، استعدادا لخوض مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء المقبل، ضد إيست بنغال الهندي.

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