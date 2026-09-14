ڤاليو الأردن وشركة زبوني الأردن تبرمان شراكة استراتيجية لتوفير حلول الدفع المرن عبر التجارة الرقمية

خبرني - أعلنت شركة ڤاليو الأردن، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة زبوني الأردن، منصة التجارة الرقمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية الحوارية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية من شأنها دعم نمو التجارة الرقمية في المملكة.

وستسهم هذه الشراكة في تعزيز رقمنة عمليات التفاعل والبيع عبر قنوات التواصل والمحادثة لدى التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن قاعدة مستخدمي منصة زبوني، والتي تضم أكثر من 1,000 تاجر وتمكينهم من تقديم تجربة شراء أكثر مرونة وسلاسة لعملائهم دون الحاجة إلى تطوير بنى تحتية خاصة؛ حيث سيكون بإمكانهم إتاحة حلول وخدمات "الشراء الآن والدفع لاحقاً" من ڤاليو كخيار للدفع أمام عملائهم، بما يتناسب مع حدودهم الائتمانية المعتمدة لدى ڤاليو.

وتنطوي هذه الشراكة التي تتكامل في إطارها حلول ڤاليو تقنياً مع منصة زبوني على أهمية كبيرة؛ كونها ستتيح الفرصة أمام المزيد من التجار ومقدمي الخدمات من مختلف القطاعات، لا سيما التجزئة، للانضمام إلى المنصة والإستفادة من منظومة زبوني المتكاملة التي تجمع أدوات الرقمنة وإدارة الطلبات وقبول المدفوعات، إلى جانب حلول الدفع المرن من ڤاليو، بما يسهم في تعزيز وصولهم إلى شرائح أوسع من العملاء، وتوسيع نطاق أعمالهم، إلى جانب إثراء خيارات العملاء من المنتجات والخدمات، والارتقاء بتجاربهم في التسوق والشراء والدفع.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تواصل فيه التجارة الرقمية نموها كقناة رئيسية للوصول إلى العملاء، بالتزامن مع تزايد اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات الرقمية لتسويق منتجاتها وإدارة طلباتها وإتمام عمليات البيع.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، محمد اليوسف: " تمثل شراكتنا مع زبوني خطوة مهمة في توسيع حضور ڤاليو ضمن منظومة التجارة الرقمية في المملكة، ودمج حلول الدفع المرنة بصورة أوسع في تجارب الشراء اليومية، متطلعين من خلالها إلى تقديم قيمة أكبر للتجار والعملاء. وذلك بدعم نمو الأعمال المحلية وتمكينها من أدوات رقمية ومالية تساعدها على توفير خيارات دفع أكثر مرونة للعملاء، بما يواكب تطور التجارة وأنماط التسوق في الأردن."

ومن جانبه، قال مدير عام شركة زبوني الأردن، أحمد فخرالدين: " تمثل شراكتنا مع ڤاليو خطوة إستراتيجية جديدة في مسيرة زبوني لتمكين الشركات من البيع والنمو رقمياً. ونفخر بأن تكون زبوني أول منصة تجارة رقمية تتيح حلول ڤاليو كخيار للدفع في الأردن، بما يربط بين التجارة عبر المحادثة وإدارة الطلبات وقبول المدفوعات وحلول الدفع المرن ضمن تجربة أكثر تكاملاً للتاجر والعميل. هدفنا هو إزالة التعقيد أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على تحويل كل تفاعل مع العميل إلى فرصة بيع ونمو. كما نستند إلى نجاح تعاون زبوني و ڤاليو في مصر, ونتطلع إلى البناء على هذا النموذج لتقديم قيمة ملموسة للسوق الأردني ودعم تطور منظومة التجارة الرقمية في المملكة."

ويشار إلى أن هذه الشراكة تندرج في إطار استراتيجية ڤاليو الأردن الرامية إلى مواصلة توسيع شبكة قنواتها وشراكاتها في المملكة، وإتاحة حلول "الشراء الآن والدفع لاحقاً" عبر مجموعة متنوعة من نقاط الوصول الرقمية والتجارية. ومنذ إطلاق عملياتها رسمياً في الأردن خلال أيار 2026، بعد حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني واستكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة، تواصل ڤاليو بناء شبكة من الشراكات مع المؤسسات والمنصات والعلامات التجارية العاملة في قطاعات متنوعة، بهدف توفير حلول دفع مرنة تلبي احتياجات العملاء والتجار.