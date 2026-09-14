الأردن .. السجن لسيدة ووالدتها بعد استدراج سائق شاحنه وضربه وسرقته

خبرني - أيدت محكمة استئناف إربد حكما يقضي بوضع سيدة ووالدتها بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بجناية السرقة بالاشتراك مع حدث، إثر استدراج سائق شاحنة مصري إلى شقة في الأردن وسرقة أموال منه تحت وطأة العنف والتهديد.

وبحسب القرار، تعود القضية إلى 25 شباط 2026، عندما تواصل السائق مع المتهمة الأولى عبر واتساب، بعد حصوله على رقمها، واتفق معها على توفير مكان للمبيت وممارسة الجنس خلال وجوده في المملكة.

وعند وصوله إلى الشقة، عرضت عليه ممارسة الجنس مقابل 70 دينارا، فأعطاها 100 دينار، قبل أن تحضر والدتها وتطلب منه 40 دينارا اضافية مقابل مغادرة المكان وتركه مع ابنتها.

وبعد خلاف طالب السائق باستعادة الـ 100 دينار ، فقامت الأم بضربه على وجهه، قبل أن يحضر ابنها الحدث ويشهر سكينا بوجهه ويضربه على كتفه، فيما أقدمت الأم على سرقة 1000 ريال سعودي و100 دينار أردني من جيب سترته.

وبعد تمكنه من مغادرة الشقة، توجه السائق إلى المركز الأمني وقدم شكوى، قبل أن يتعرف لاحقا على المتهمتين خلال التحقيق.

واستندت المحكمة إلى إفادات المتهمتين وشهادة المشتكي وملف التحقيق، معتبرة أن الواقعة استوفت أركان جناية السرقة المشددة لوقوعها بالاشتراك مع أكثر من شخص واقترانها بالعنف والتهديد والسلاح.

وقررت محكمة استئناف إربد تأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات المفرق، والقاضي بالأشغال المؤقتة خمس سنوات لكل من المتهمتين، مع احتساب مدة التوقيف من 17 آذار 2026.