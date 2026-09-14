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  • إصابة 11 شخصا بحالات اختناق جراء تسرب غاز الأمونيا في العقبة

إصابة 11 شخصا بحالات اختناق جراء تسرب غاز الأمونيا في العقبة

  • 14 أيلول 2026
  • 12:43
إصابة 11 شخصا بحالات اختناق جراء تسرب غاز الأمونيا في العقبة

أصيب 11 شخصا الاثنين، إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة، وذلك بحسب مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران.

وقال العوران، الاثنين، إنه تمت السيطرة على التسرب في المجمع الصناعي بالعقبة بعد وقت قصير من وقوعه.

وأضاف العوران، من موقع الحادث، أن كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية موجودة في الموقع، مؤكدا أنه تم التأكد فنيا من السيطرة على المشكلة.

وأوضح أن الحادث أسفر عن 11 حالة اختناق تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

وأشار إلى أن بعض الحالات تتلقى العلاج في عيادة المجمع الصناعي، فيما نُقل بعضها إلى المستشفى.

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