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صقور الأردن يواجهان كوريا في ربع نهائي الآسياد

  • 14 أيلول 2026
  • 12:32
صقور الأردن يواجهان كوريا في ربع نهائي الآسياد

خبرني  -  أسفرت القرعة الموجهة لمنافسات كرة السلة للرجال في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي-ناغويا 2026" والتي سُحبت اليوم الاثنين، عن مواجهة المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي، في الدور ربع النهائي.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي الأربعاء المقبل، في الدور ربع النهائي، بانتظار تحديد موعد المباراة التي تقام في مدينة ناغويا اليابانية.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن حل ثالثا في المجموعة الثانية، فيما تصدر المنتخب الكوري الجنوبي المجموعة الأولى، عقب فوزه على اليابان.

 

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