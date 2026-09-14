الأردن .. عاد إلى منزله فجأة فوجد رجلًا في غرفة نومه .. والقضاء يقول كلمته

خبرني - حسمت محكمة صلح جزاء جنوب عمان قضية اتُّهم فيها رجل بجرم إفساد الرابطة الزوجية، بعد عودة زوج إلى منزله بشكل مفاجئ والعثور عليه داخله، لتنتهي القضية بالحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

وبحسب القرار، غادر المشتكي منزله لمرافقة والده والمبيت معه، وفي صباح اليوم التالي تلقى اتصالًا من زوجته لم يجب عليه، وعند عودته وطرقه الباب اضطر إلى فتحه بالمفتاح الذي بحوزته.

وفوجئ المشتكي بزوجته ترتدي قميص النوم، ولاحظ وجود حذاء غريب، وبعد تشغيل الإنارة وجد المشتكى عليه داخل المنزل وهو يرتدي بجامة، حيث عرّف عن نفسه بأنه ابن خالة زوجته.

ووقعت مشادة بين الطرفين، قبل أن يضرب المشتكي الرجل، فيما حاول الاستفسار من زوجته عن سبب وجوده داخل المنزل، لكنها امتنعت عن الإجابة. ولاحقًا ارتدى المشتكى عليه ملابسه، ووقعت مشاجرة أخرى قبل أن تفتح الزوجة باب المنزل وتمكّنه من المغادرة.

وبعد ذلك، دخل المشتكي إلى غرفة النوم، وعثر على ملابس داخلية تعود لزوجته وعلبة سجائر ومناديل مبللة، قبل أن يتواصل مع ذوي زوجته واعادة الزوجة لمنزل ذويها ، وتقديم شكوى بحق الرجل.

وكانت المحكمة قد أصدرت سابقًا حكمًا غيابيًا بحبس المشتكى عليه ثلاثة أشهر والرسوم، فتقدم باعتراض على الحكم في 9 شباط 2026، لكنه لم يحضر جلسة النظر في الاعتراض.

وقررت المحكمة رد الاعتراض شكلًا وتأييد حكم الحبس ثلاثة أشهر والرسوم، مع اعتبار الحكم قابلًا للاستئناف.