رئيس الوزراء يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي المجاني

خبرني - وجه رئيس الوزراء جعفر حسان، بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد، اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل.

وبموجب القرار، يصبح إجمالي عدد الطلبة المستفيدين في مناطق البادية الجنوبية 12500 طالب وطالبة، بدلا من 9000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى قرابة 900 معلم ومعلمة.

ويأتي قرار التوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في ضوء التقييم الذي أجرته الحكومة لتطبيق المرحلة الأولى، التي انطلقت في مدارس البادية الجنوبية مع بداية العام الدراسي الحالي، حيث ساهم المشروع في معالجة تحديات النقل التي كانت تواجه العديد من الطلبة، والتخفيف من الأعباء عليهم وعلى الأهالي، من خلال توفير نقل مدرسي متكامل ومجاني للطلبة، بحيث لا يتحمل الطالب أي تكلفة.

وكانت الحكومة قد بدأت تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، ليشمل في مرحلته الأولى 61 مدرسة حكومية في البادية الجنوبية، من خلال توفير 120 حافلة.

وسيتم خلال المرحلة المقبلة إطلاق التطبيق الذكي للنقل المدرسي المجاني، الذي سيمكن الأهالي من متابعة تنقل أبنائهم من وإلى المدارس، ومعرفة مواعيد وصولهم، وسيكون مرتبطا بأنظمة التتبع الإلكتروني والكاميرات المتوافرة في الحافلات.

وضمن خطة التوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني، ستقوم الحكومة بتعميم التجربة لتشمل لاحقا مناطق في وسط المملكة وشمالها.