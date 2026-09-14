مدرسة عراقية لطلابها : القزع ممنوع

خبرني - وجهت إدارة مدرسة السفينة الابتدائية المختلطة تنبيها إلى أولياء الأمور بشأن ضرورة التزام الطلبة بالمظهر المدرسي اللائق، داعية إلى متابعة تسريحات وقصات شعر أبنائهم قبل حضورهم إلى المدرسة.

وأكدت إدارة المدرسة، في تنبيه لها، منع اعتماد أي تسريحات أو قصات شعر لا تتناسب مع البيئة المدرسية والمظهر التربوي المطلوب، مشددة على حظر القزع وجميع القصات المخالفة للتعليمات المدرسية.

كما دعت إلى الحرص على أن يكون شعر الطلبة نظيفا ومرتبا ومهندما بصورة مستمرة، مطالبة أولياء الأمور بمتابعة مظهر أبنائهم والتأكد من التزامهم بالتعليمات.

وأوضحت إدارة المدرسة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الانضباط والمظهر العام للطلبة، والمساهمة في توفير بيئة تعليمية منظمة وملائمة للقيم والعادات والتقاليد.

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