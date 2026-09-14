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مديرة مدرسة أردنية تنعى طالبها بكلمات مؤثرة

  • 14 أيلول 2026
  • 11:08
مديرة مدرسة أردنية تنعى طالبها بكلمات مؤثرة

خبرني -  نعت مديرة مدرسة الناحة الأساسية المختلطة، كفا السرحان، أحد طلبة المدرسة، كريم، بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن حزن الأسرة التربوية لرحيله بعد معاناة مع المرض.

وقالت السرحان في رسالة النعي إن لقاءها بالطالب خلال زيارة إلى منزله كان قصيراً، لكنه ترك أثراً عميقاً لديها، مشيرة إلى ما لمسته من صبره ورضاه رغم معاناته.

وأضافت مخاطبة الطالب الراحل: "كيف لمقعدك الفارغ في مدرسة الناحة الأساسية المختلطة ألا يصرخ حزناً وغياباً؟"، مؤكدة أنه واجه المرض بصبر، وترك خلفه أثراً طيباً وذكراً جميلاً لدى من عرفوه.

وتقدمت أسرة المدرسة، ممثلة بمديرتها وكوادرها التربوية ومعلماتها، بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الطالب ووالديه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

 

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