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"المستقلة للانتخاب" تنشر قوائم المرشحين الأولية لانتخابات الغرف الصناعية

  • 14 أيلول 2026
  • 11:06
المستقلة للانتخاب تنشر قوائم المرشحين الأولية لانتخابات الغرف الصناعية

خبرني - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، الاثنين، قوائم المرشحين الذين تم قبول طلبات ترشحهم.

وشملت القوائم كلا من غرفة صناعة عمّان، وغرفة صناعة إربد، وغرفة صناعة الزرقاء، وذلك استنادا إلى أحكام المادتين (10 و13) من نظام غرف الصناعة رقم (56) لسنة 2005 وتعديلاته، والمادتين (16 و17) من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026.

وأوضحت الهيئة أنه يحق لكل مؤسسة صناعية الاعتراض خطيا لدى رئيس لجنة الإشراف على قرارها برفض طلب ترشحها أو بقبول طلب ترشح أي من المرشحين، خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم وتستمر لغاية الأربعاء، وذلك خلال الدوام الرسمي، وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية والمتوافر في الغرفة الصناعية، مقر لجنة الإشراف، والموقع الإلكتروني للهيئة.

يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر تحديد السبت الثالث من تشرين الأول المقبل موعدا للاقتراع.

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