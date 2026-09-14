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الخطيب: نتائج القبول الموحد متوقعة نهاية الشهر الحالي

  • 14 أيلول 2026
  • 10:50
الخطيب نتائج القبول الموحد متوقعة نهاية الشهر الحالي

خبرني - توقع مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور مهند الخطيب إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية نهاية الشهر الحالي، في موعد يتيح للجامعات استكمال إجراءات قبول الطلبة قبل بدء الدراسة.

وقال الخطيب إن الوزارة قطعت خلال الأسبوع الماضي شوطا مهما في إجراءات القبول، من خلال عقد امتحانات المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات في الشهادات العربية والأجنبية.

وأضاف أن العمل بدأ خلال الأسبوع الحالي على تنفيذ مكرمة المعلمين ومكرمة أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأوضح الخطيب أن النتائج يتوقع صدورها في موعد مناسب يمكن الجامعات من استكمال إجراءات قبول الطلبة قبل 4 تشرين الأول، تمهيدا لبدء التدريس في 4 تشرين الثاني.

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