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الأردن.. وفاة الناشطة أماني الحجيجي بعد 16 عاماً من انتظار التعيين

  • 14 أيلول 2026
  • 10:44
الأردن وفاة الناشطة أماني الحجيجي بعد 16 عاماً من انتظار التعيين

خبرني - توفيت الناشطة أماني عصام الحجيجي "أم يامن"، بعد سنوات من مشاركتها في المطالبات والوقفات الاحتجاجية الداعية إلى تعيين قدامى الخريجين.

وكانت الراحلة من قدامى الخريجين، وتحمل درجة الماجستير، وظلت تنتظر دورها في التعيين لأكثر من 16 عاماً، وشاركت خلال تلك السنوات في العديد من الاجتماعات والوقفات الاحتجاجية مطالبة بحقها في التعيين.

وعملت الحجيجي وفق خبرني في قطاع التعليم الخاص، فيما يشهد لها من عرفها بحسن الأخلاق وطيب الكلام، وأنها كانت قدوة في تعاملها ومسيرتها.

وكانت الراحلة تؤكد أنها رفضت عقوداً للعمل في قطر والإمارات، لتمسكها بالحصول على حقها في التعيين والعمل داخل الأردن.

كما حصلت الحجيجي خلال مسيرتها على نحو 150 دورة وشهادة وكتاب شكر، وظلت حتى رحيلها متمسكة بمطلبها في التعيين بعد انتظار امتد لأكثر من 16 عاماً.

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