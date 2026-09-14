«إي فواتيركم» في الأردن.. 7.94 مليون حركة خلال آب بقيمة 1.35 مليار دينار

خبرني - ارتفع عدد الحركات المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" خلال شهر آب 2026 بنسبة 8.4% ليصل إلى 7.94 مليون حركة، مقارنة مع 7.32 مليون حركة خلال شهر تموز، فيما انخفضت قيمة الحركات بنسبة 4.1% لتبلغ 1.35 مليار دينار، مقارنة مع 1.41 مليار دينار خلال الشهر السابق، وفق بيانات شركة "جوباك".

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" منذ بداية العام الحالي بلغ 56.25 مليون حركة، بقيمة إجمالية بلغت 10.54 مليار دينار، حتى نهاية شهر آب.

وبلغ عدد مستخدمي "إي فواتيركم" خلال آب نحو 5.39 مليون مستخدم، بارتفاع نسبته 1% مقارنة مع 5.34 مليون مستخدم في تموز، فيما بلغ عدد المستخدمين الجدد نحو 53.28 ألف مستخدم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المفوترين عبر النظام بلغ 743 مفوترا، فيما وصل عدد الخدمات المقدمة من خلال "إي فواتيركم" إلى 2601 خدمة.

وبحسب البيانات، استحوذت المدفوعات الرقمية على 82.1% من إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر النظام خلال آب، بواقع 6.52 مليون حركة، مقابل 1.42 مليون حركة نقدية شكلت 17.9% من إجمالي الحركات.

ومن حيث قيمة الحركات، شكلت المدفوعات الرقمية 87.2% من الإجمالي، بقيمة بلغت نحو 1.18 مليار دينار، مقابل 173 مليون دينار للمدفوعات النقدية، التي شكلت 12.8% من إجمالي القيمة.

وتصدرت الاتصالات قائمة القطاعات من حيث عدد الحركات المنفذة عبر "إي فواتيركم" خلال آب، بنحو 2.3 مليون حركة، تلتها المياه والكهرباء بنحو 2.13 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بنحو 2.01 مليون حركة.

وفيما يتعلق بقيمة الحركات، تصدرت الخدمات الحكومية القطاعات بقيمة بلغت نحو 820 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بنحو 191 مليون دينار، ثم المياه والكهرباء بنحو 102 مليون دينار.

وبلغت قيمة الحركات في قطاع التمويل والخدمات المالية نحو 71 مليون دينار، والتعليم 52 مليون دينار، والاتصالات 38 مليون دينار، والتجارة والخدمات 19 مليون دينار، والبنوك 19 مليون دينار، والنقل والسفر 13 مليون دينار، والغاز والطاقة 13 مليون دينار.

وبلغ متوسط قيمة الحركة المنفذة عبر "إي فواتيركم" خلال آب نحو 170 دينارا، مقارنة مع 193 دينارا في تموز و179 دينارا في حزيران.