الحكومة تكشف خطة بديلة حال إغلاق باب المندب.. ماذا تتضمن؟

خبرني - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، تتضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية لضمان استمرار تدفق البضائع إلى المملكة.

وأضاف القضاة، خلال لقاء مع رجال أعمال، الاثنين، أن من بين الإجراءات الاحترازية التي يجري التعامل معها إمكانية نقل الحاويات برا، مشيرا إلى وجود ممرات بديلة يمكن اللجوء إليها في حال إغلاق مضيق باب المندب.

وأكد أن الوضع حتى الآن "مطمئن"، وأن جميع البواخر التي تصل إلى الأردن عبر باب المندب لا تزال تصل بصورة طبيعية.

وفي سياق آخر، قال القضاة إن الأردن سيوقع مع نهاية العام الحالي اتفاقيتين للتجارة التفضيلية مع رواندا وأوزبكستان، ضمن جهود إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الأردنية.

وأضاف أن الحكومة تدرس إقامة اتفاقية تجارة تفضيلية مع دول أخرى، وذلك بعد الزيارة الأخيرة إلى موسكو.

وأشار القضاة إلى وجود 3 مشاريع كبرى من المقرر تنفيذها العام المقبل بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي قطاع الطاقة، قال إن عطاء أنابيب إيصال الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى مختلف المناطق سيطرح قريبا، مشيرا إلى أن الأردن يستهدف الوصول عام 2028 إلى نسبة 80% من الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.