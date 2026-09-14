إسرائيل هيوم: الرياض طلبت دعم إسرائيل

خبرني - زعمت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أوعز بتواصل الرياض مع تل أبيب لطلب دعم استخباراتي في باب المندب بهدف منع إغلاق الممر المائي الحيوي لبلاده.

وكتبت الصحيفة الإسرائيلية أن بن سلمان وجّه نداءات طلب مساعدة إلى دول الشرق الأوسط ومصر ودول خليجية، وتواصل مع إسرائيل بشكل غير مباشر عبر القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" للحصول على دعم استخباراتي يمنع الحوثيين من إغلاق مضيق باب المندب.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن الامير السعودي حذّر من الأضرار الاقتصادية العالمية، إذ يربط المضيق خليج عدن بالبحر الأحمر وقناة السويس، وتعبره ناقلات النفط من الخليج إلى أوروبا، ومن ميناء ينبع السعودي إلى الشرق.

وأدى التهديد إلى إجبار السعودية على توجيه ناقلاتها حول إفريقيا، وتوقف شحنات الأنابيب بعد الهجمات. كما حذر مصر من تأثير الحصار على إيرادات قناة السويس، مما دفع القاهرة لدعم الموقف السعودي.

في المقابل، اكتفت باكستان وتركيا، اللتان وقّعتا اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية الشهر الماضي، بجهود الوساطة وتجنبتا المواجهة مع إيران. وعلى الصعيد الأمريكي، أبدى الرئيس دونالد ترامب تحفظا على التدخل العسكري المباشر، رغم زيارة قائد القيادة المركزية للسعودية. وتدرس واشنطن خيار الضربات الجوية ضد الحوثيين، بشرط نشرهم منصات صواريخ في المواقع التي سيطروا عليها.