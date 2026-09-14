كوشنر يشن هجوما جديدا على إسرائيل.. ما علاقة قطر؟

خبرني - شن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمربكي دونالد ترامب ومستشاره البارز، هجوما جديدا على إسرائيل، كاشفًا أن إدارة ترامب استغلت عزلة إسرائيل الدولية للضغط عليها من أجل إبرام صفقة غزة.

وجاءت تصريحات كوشنر خلال مشاركته عبر الفيديو في مؤتمر "استراتيجية يالطا الأوروبية" في كييف.

وقال كوشنر: "نفذت إسرائيل الهجوم في الدوحة، وكان ذلك أمرا فظيعا. لم تنجح العملية كعملية عسكرية، وأدى ذلك إلى عزل إسرائيل عن العالم. استغللنا هذه الديناميكية للضغط عليهم من أجل إبرام صفقة، وهم اليوم راضون عنها كثيرا".

وأضاف أنه رغم تحفظ إسرائيل في البداية على بعض الخطوات التي طلبت منها واشنطن تنفيذها، فإن الترتيبات "اتضح أنها أمر ممتاز بالنسبة إليهم، وممتاز لسكان غزة".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات استثنائية أخرى لكوشنر خلال الأيام الأخيرة بشأن السياسة الإسرائيلية في غزة. وخلال زيارته كييف الأسبوع الماضي، قال إن الانتخابات المقبلة في إسرائيل تدفع الحكومة إلى التصرف "بشكل غير عقلاني بعض الشيء" في قضية غزة: "أعتقد أننا نتفق مع الإسرائيليين بشأن الوضع النهائي في غزة. لديهم ببساطة انتخابات مجنونة، وهذا يجعلهم غير عقلانيين بعض الشيء في بعض الجوانب".

وردا على ذلك، أصدر حزب الليكود بيانا قال فيه: "إن قرار رئيس الوزراء إدخال الجيش الإسرائيلي إلى مدينة غزة ومهاجمة قادة حماس في قطر، إلى جانب الضغط الكبير الذي مارسه الرئيس ترامب، هو ما دفع حماس إلى التخلي عن مطالبها والموافقة على إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا في غزة".

كما تطرقت الزيارة نفسها إلى الحرب المستمرة مع إيران. وسأل مراسل شبكة "NBC" ريتشارد إنغل كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن سبب وجوب الوثوق بهما، بعد أن تعثرت الجهود في غزة، واستمرت الحرب مع إيران، كما أن الأزمة في أوكرانيا لم تنته. ورد كوشنر بأن الأمر يتعلق بـ"بعض أصعب المشكلات في العالم"، مشددا على أنه وويتكوف يعملان نيابة عن ترامب. وقال: "نحن نمثل الرئيس ترامب وننفذ الأمور بالطريقة التي يريد أن يراها"

وأشار إلى اتفاقيات أبراهام باعتبارها دليلا على قدرة الإدارة على تحقيق اختراقات كان يُنظر إليها على أنها مستحيلة.