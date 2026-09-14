منظمة رياضية: هدف هالاند في ديربي مانشستر غير صحيح

خبرني - أقرت منظمة "Pro Ref"، المسؤولة عن عمل الحكام في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأن هدف مهاجم نادي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند في مرمى مانشستر يونايتد احتُسب خطأً.

ونشر الصحفي بن جيكوبس على صفحته في منصة "إكس"، نقلا عن بيان "Pro Ref"، أن المنظمة ترى أن حكم الفيديو المساعد (VAR) فسر بشكل خاطئ دور وموقع اللاعب الأرجنتيني في مانشستر سيتي إنزو فرنانديز، الذي كان في حالة تسلل في اللقطة التي سُجل فيها الهدف، وكان ينبغي عليه التدخل بتنظيم مشاهدة اللقطة للحكم الرئيسي.

وجاء في البيان: "تواصلنا مساء اليوم مع مانشستر يونايتد للاعتراف بالخطأ. وسيُجرى تحقيق في الحادثة".

أُقيمت المباراة يوم الأحد وانتهت بفوز مانشستر سيتي. وسجل هالاند الهدف الوحيد في المباراة. ومنذ الدقيقة 23 لعب مانشستر سيتي بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه.

ويُعد هذا الاعتراف بالخطأ سابقة نادرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عادةً ما تلتزم رابطة البريميرليغ ومنظمة "Pro Ref" الصمت تجاه الأخطاء التحكيمية، خاصة في المباريات الكبرى. ويُتوقع أن يثير هذا الاعتراف جدلا واسعا حول استخدام تقنية الفيديو وتأثيرها على نتائج المباريات.