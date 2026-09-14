تعديلات سعودية على مقترح إيراني عماني أدت لتأجيل اجتماع صلالة

خبرني - كان من المقرر عقد اجتماع خليجي في صلالة للإعلان عن تفاهمات إيرانية-عُمانية حول هرمز، لكنه أجل في اللحظات الأخيرة إلى أجل غير مسمى بعد تعديلات سعودية على المقترح.

وكان من شأن الاجتماع أن يشكل اختراقا يخفف حدة الأزمة في الممر الحيوي، لكن هذا المسار اصطدم بتعديلات سعودية على المقترح العُماني-الإيراني، كشف النقاب عنها الصحفي في "أكسيوس" باراك رافيد نقلا عن مسؤول خليجي.

وكتب رافيد على منصة "X": "أبلغني مسؤول من دول الخليج أن السعودية قدمت تعديلات على المقترح العُماني-الإيراني بشأن مضيق هرمز، معربة عن مخاوف من أن الصياغة المقترحة قد ترسخ فعليا وضعا جديدا في المضيق، وهو ما سيكون غير مقبول بالنسبة لها أو لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".

وكان من المقرر أن يشهد الاجتماع، الذي أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تأجيله، عرض التفاهمات التي توصلت إليها إيران وسلطنة عُمان بشأن مسار بحري جديد في مضيق هرمز، حيث تنص الترتيبات المقترحة على دخول السفن إلى المضيق عبر المياه الإقليمية الإيرانية وخروجها بشكل رئيسي عبر المياه العُمانية. وتشير تقارير إلى أن دولة البحرين أعلنت مقاطعتها للاجتماع، فيما لم يتأكد حضور دول خليجية أخرى حتى ساعة الإعلان عن التأجيل.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير الماضي بتوجيه ضربات إلى أهداف في إيران، لترد طهران بضرب إسرائيل وقواعد أمريكية في الشرق الأوسط. وفي منتصف يونيو، وقّعت طهران وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال القتالية، لكنهما تبادلتا الضربات مجددا. وبقي النزاع حتى الآن دون تسوية.

وبسبب تصاعد النزاع، توقفت توقفا شبه كلي الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممرا رئيسيا لإمدادات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال إلى السوق العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم.