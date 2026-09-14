خبرني - شارك فريق المتطوعين من موظفي بنك الإسكان ضمن مظلة "إمكان الإسكان" للمسؤولية الاجتماعية، في أعمال ترميم وإعادة تأهيل منزل إحدى الأسر العفيفة المستفيدة من برامج "تكية أم علي" في محافظة مادبا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمع بنك الإسكان مع تكية أم علي، والتي شهدت خلال العام الحالي 2026 توسعاً وتطوراً ملموساً في مجالات الدعم لتشمل الشراكة مشروع "ترميم المنازل المتهالكة"، بهدف معالجة الأضرار التي تؤثر مباشرة على سلامة القاطنين فيها وتحسين ظروفهم المعيشية.

وشملت مشاركة متطوعي "إمكان الإسكان" تنفيذ مجموعة من أعمال الدهان والصيانة والتأهيل الفعلي للمنزل المستفيد، بما يضمن توفير بيئة سكنية آمنة، صحية، وكريمة للأسرة، ويسهم في تعزيز جودة حياتها اليومية وتوفير سُبل العيش الكريم لها.

وتعكس هذه المبادرة التزام بنك الإسكان الراسخ بدوره المجتمعي والإنساني، وترسيخ قيم التكافل والتضامن التي يتبناها، وذلك من خلال دمج مفهوم العمل التطوعي المؤسسي بالشراكات المستدامة، وبما ينعكس إيجاباً على تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الفئات الأكثر حاجة.

ويُشار إلى أن الدعم الشامل الذي يقدمه بنك الإسكان لتكية أم علي لا يقتصر على مشروع ترميم المنازل فحسب، بل يمتد لبرامج تنموية متعددة، في مقدمتها كفالة الأسر المعوزة وبرنامج التغذية المدرسية، بالإضافة إلى التواجد المستمر لمتطوعي البنك في مختلف الأنشطة والبرامج الميدانية التي تنفذها التكية على مدار العام.

