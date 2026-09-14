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القطامين ونظيره القطري يبحثان سبل تطوير وتنظيم سوق العمل

  • 14 أيلول 2026
  • 09:40
القطامين ونظيره القطري يبحثان سبل تطوير وتنظيم سوق العمل

خبرني - بحث وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين مع نظيره وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته الت 52 المنعقد حاليا في القاهرة أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الصلة بسوق العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وأكد الوزيران خلال اللقاء اعتزازهما بمستوى العلاقات الراسخة التي تجمع الأردن وقطر وشعبيهما ، والتي ترسخت بحكمة قيادتي البلدين ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واستعرض الوزيران، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال تطوير آليات تنظيم سوق العمل، والاستفادة من التطور التكنولوجي، وتوفير أيدٍ ماهرة ومدربة في مختلف المجالات من جيل الشباب من الذكور والإناث.

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