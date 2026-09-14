114.7 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن خلال آب

خبرني - بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر آب 2026 نحو 114.7 مليون دينار، مقارنة بـ88.3 مليون دينار في تموز، وشكلت ما نسبته 3.01% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال آب، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال الشهر الماضي نحو 16 ألف شيك، مقارنة بـ13.8 ألف شيك في تموز، فيما شكلت الشيكات المرتجعة 2.9% من إجمالي عدد الشيكات المتداولة خلال آب.

وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 9,969 شيكا، بما نسبته 62.1% من إجمالي الشيكات المرتجعة، فيما بلغ عدد الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 6,078 شيكا، بنسبة 37.9%.

ومن حيث القيمة، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية نحو 65.2 مليون دينار، بما نسبته 56.8% من إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة، مقابل 49.5 مليون دينار لأسباب تقنية، وبنسبة 43.2%.

في المقابل، ارتفع عدد الشيكات المتداولة خلال آب إلى نحو 556 ألف شيك، مقارنة بـ489 ألف شيك في تموز، بارتفاع نسبته 13.7% خلال شهر.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة خلال آب إلى نحو 3.81 مليار دينار، مقارنة بـ3.66 مليار دينار في تموز و3.48 مليار دينار في حزيران، مسجلة ارتفاعا نسبته 4% مقارنة بالشهر السابق.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب، بلغ إجمالي عدد الحركات عبر نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات نحو 4 ملايين حركة، بقيمة إجمالية بلغت 27.2 مليار دينار، وفق بيانات "جوباك".