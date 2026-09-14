تركي آل الشيخ يتصدر قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في الملاكمة

خبرني - احتل المستشار تركي آل الشيخ المركز الأول في قائمة أقوى 50 شخصية مؤثرة في عالم الملاكمة للعام الثالث على التوالي، بصفته رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وأعلنت مجلة "بوكسينغ نيوز" قائمتها الجديدة لأقوى الشخصيات المؤثرة في الرياضة، والتي تضم الملاكمين والمروجين والمديرين والمدربين وأي شخص يعتبر صاحب نفوذ كبير.

ويواصل آل الشيخ تأثيره في منظمات وعلامات تجارية، من بينها سيلا وموسم الرياض ومجلة رينغ وزوفا بوكسينغ التي شارك في تأسيسها مع رئيس UFC دانا وايت في عام 2025.

وقاد تطور زوفا وايت إلى الانتقال من المركز 41 إلى المركز الثامن، ودخل نيك خان مدير TKO ضمن المراكز الخمسة الأولى بعد أن كان في المركز العاشر العام الماضي.

وحافظ المروجان فرانك وارن وإيدي هيرن على المركزين الثاني والثالث، وحل شاي سيغيف الرئيس التنفيذي ل DAZN في المركز الرابع.

وعلى صعيد الملاكمين، تصدر البريطانيان تايسون فيوري وأنطوني جوشوا القائمة في المركزين 14 و15 على التوالي، بعد أن تحسن مركز جوشوا كثيرا مقارنة بالعام الماضي حين حل في المركز 49 بسبب عدم النشاط.

وضمت قائمة هذا العام وجوها جديدة من بينهم بطل العالم في أربع فئات وزنية شاكور ستيفنسون، والمدرب والمستشار الأمريكي روبرت غارسيا، والمدير كيث كونولي، ولويس دي كوباس جونيور من بريمير بوكسينغ تشامبيونز.

وشكل أوليفر فينيل رئيس تحرير مجلة بوكسينغ نيوز لجنة ضمت نفسه ومحرري المجلة السابقين والخبيرين في الصناعة تريس ديكسون ومات كريستي، والصحفي المخضرم دان رافاييل، ومعلق DAZN آدم سميث، ورئيس وسائل التواصل الاجتماعي في المجلة رايان إليوت، وكاتب المجلة أوسكار بيك.

وفي ما يلي أقوى 15 شخصية في قائمة نفوذ الملاكمة:

1. تركي آل الشيخ

2. فرانك وارن

3. إيدي هيرن

4. شاي سيغيف

5. نيك خان

6. بوب أروم

7. راكان الحارثي

8. دانا وايت

9. أكيهيكو هوندا

10. ماوريسيو سليمان

11. آل هايمون

12. جورج وارن

13. أوسكار دي لا هويا

14. تايسون فيوري

15. أنطوني جوشوا