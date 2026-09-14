خبرني - أعلنت كوريا الشمالية أنّها أجرت "مناورة هجومية بالقوة النارية" استخدمت خلالها مدفعية وصواريخ بعيدة المدى، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن المناورة جرت السبت وشاركت فيها خمس وحدات من مختلف مستويات الجيش الشعبي الكوري.

وكانت كوريا الجنوبية قد أفادت بأنّ كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ بالستية السبت من منطقة وونسان باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من اختتام كوريا الجنوبية مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت لخمسة أيام وركزت على التعامل مع التهديدات الآتية من الشمال.

ولم يحدّد تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية موقع إجراء المناورة، لكنه أشار إلى استخدام "أنظمة قتالية جديدة مثل طائرات مسيّرة هجومية بأنواع مختلفة وصواريخ كروز تكتيكية وقاذفات صواريخ متعدّدة من العيار الثقيل تعمل بالضغط الحراري وصواريخ بالستية تكتيكية".

وذكرت الوكالة أن هذه الأسلحة "أظهرت قوة تدميرية هائلة ناتجة عن كثافة النيران، من خلال إصابة الأهداف بدقة بلغت 100%".