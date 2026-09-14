انخفاض عدد السياح في دبي بنسبة 44%

خبرني - انخفض عدد السياح الأجانب الذين زاروا دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 44% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وقبيل انطلاق معرض "سوق السفر العربي" السنوي في دبي، كشف مسؤولون عن أرقام أعداد السياح الوافدين للمرة الأولى منذ شهر فبراير علماً بأن هذه البيانات كانت تُنشر سابقاً بشكل شهري.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، سجل قطاع السياحة أعلى معدل تدفق شهري للسياح الأجانب منذ شهر فبراير. فخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، استقبلت المدينة 6.97 مليون سائح أجنبي، من بينهم 869 ألف سائح في شهر أغسطس وحده".

وبحسب التقارير الشهرية عن نتائج أداء قطاع السياحة في دبي، المتاحة على موقع دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، زار دبي 12.54 مليون سائح في الفترة من يناير إلى أغسطس 2025. وبذلك بلغ الانخفاض في تدفق السياح أكثر من 44%، أي ما يقرب من 5.6 مليون شخص بالقيمة المطلقة.

يذكر أن دبي استقبلت في عام 2025 عدداً قياسياً من السياح الأجانب بلغ 19.6 مليون سائح. وكانت سلطات دبي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى وجهة سياحية تستقبل الزوار على مدار العام، وإلى واحدة من أهم ثلاث وجهات سياحية عالمية.

وفي ظل التوترات الإقليمية وإلغاء الرحلات الجوية التي أعقبت شهر فبراير، أغلقت العديد من الفنادق في دبي أبوابها لإجراء عمليات تجديد.