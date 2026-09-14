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مراسلة إسبانية تتعرض للتحرش على الهواء مباشرة في سبتة

  • 14 أيلول 2026
  • 08:49
مراسلة إسبانية تتعرض للتحرش على الهواء مباشرة في سبتة

خبرني - تعرضت مراسلة التلفزيون الإسباني الرسمي "RTVE" لتحرش جسدي أثناء نقلها أزمة المهاجرين في سبتة على الهواء مباشرة.

ووثقت الكاميرا لحظة بلحظة الحركة التي قام بها أحد الأشخاص، حيث اقترب من المراسلة من الخلف ولمس مؤخرتها ثم غادر المكان. وأثار ذلك ردود فعل غاضبة لدى المشاهدين.

وبينما كانت المراسلة تحمل الميكروفون أمام الحشد وتنقل أعمال التنظيف والتدابير الأمنية في المنطقة قالت: "قوات الشرطة والشرطة الوطنية والحرس المدني (Guardia Civil) تفرض سيطرتها على كل هذه المنطقة. في العملية التي تنفذ منذ الساعات الأولى من الصباح..." وفي تلك اللحظة تسلل شخص من خلفها ولمس مؤخرتها.


واستدارت المراسلة للحظة بعد التحرش الذي تعرضت له، لكنها حافظت على احترافيتها ولم تقطع حديثها. وحاولت التغلب بسرعة على الصدمة وسعت إلى عدم إظهار ما حدث وعادت بوجهها نحو الكاميرا لتواصل نقل آخر المستجدات في المنطقة وتدخل قوات الأمن.

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