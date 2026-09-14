2.43 مليار دينار عبر «كليك» في آب.. 2.4 مليون مستخدم في الأردن

خبرني - بلغت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر نظام "كليك" نحو 2.43 مليار دينار خلال شهر آب 2026، بارتفاع نسبته 3.9% مقارنة بشهر تموز الماضي، الذي سجل 2.34 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".

وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 24 مليون حركة خلال آب، بزيادة نسبتها 3.6% مقارنة بشهر تموز، الذي سجل 23.17 مليون حركة، فيما بلغ عدد الحركات في حزيران 20.96 مليون حركة.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب، بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر "كليك" نحو 162.18 مليون حركة، بقيمة إجمالية بلغت 16.64 مليار دينار.

وعلى صعيد قاعدة المستخدمين، ارتفع عدد مستخدمي "كليك" في الأردن إلى 2.39 مليون مستخدم في آب، بزيادة بلغت 1.7% مقارنة بالشهر السابق، بعد أن بلغ عددهم 2.35 مليون مستخدم في تموز و2.31 مليون في حزيران.

وبحسب الإحصاءات، فإن 95.9% من مستخدمي النظام أردنيون، بواقع 2.29 مليون مستخدم، فيما بلغ عدد المستخدمين من غير الأردنيين نحو 98.6 ألف مستخدم، بنسبة 4.1%.

وأظهرت البيانات أن الذكور يشكلون النسبة الكبرى من مستخدمي "كليك" بنسبة 60.5%، بواقع 1.45 مليون مستخدم، مقابل 36.6% للإناث، بواقع 870 ألف مستخدمة، فيما جاءت الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاما في صدارة المستخدمين بنحو 839 ألف مستخدم.

ومن حيث طبيعة العمليات، استحوذت تحويلات الأموال على 79.3% من إجمالي عدد الحركات خلال آب، بواقع 19.02 مليون حركة، مقابل 20.7% للمشتريات، بواقع 4.97 مليون حركة.

وبلغت قيمة تحويلات الأموال نحو 1.73 مليار دينار، بما نسبته 71.4% من إجمالي قيمة الحركات، في حين سجلت المشتريات نحو 694.7 مليون دينار، بما نسبته 28.6%.

وأشار التقرير إلى أن متوسط قيمة الحركة عبر "كليك" بلغ خلال آب نحو 101 دينار، وهو المستوى ذاته المسجل في تموز، مقارنة مع 103 دنانير في حزيران.

ويعدّ "كليك" نظام دفع فوري يتيح إرسال الأموال واستقبالها بشكل فوري بين الحسابات البنكية في البنوك المشاركة، ومن المحافظ الإلكترونية وإليها.