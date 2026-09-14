النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات بعد هجمات جديدة في مضيق هرمز

خبرني - سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا الاثنين، حيث وصل سعر خام برنت إلى 107 دولارات للبرميل، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي أجّجت المخاوف من تعطل إمدادات موارد الطاقة.

وارتفع خام برنت تسليم تشرين الثاني بنسبة 2,8% ليصل إلى 107,54 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الأول بنسبة 2.3% ليصل إلى 102.34 دولار.

وواصل النفط تحقيق مكاسب تضاف إلى تلك التي سُجلت الأسبوع الماضي بعد عودة الأسعار للارتفاع فوق مستوى 100 دولار.

وظل تركيز السوق منصبّا بشكل كبير على الشرق الأوسط، حيث تهدد مخاوف أمنية جديدة طرق التصدير الرئيسة.

وجاء ذلك في وقت أغلقت فيه السعودية مؤقتا خط أنابيب شرق-غرب عقب هجمات بطائرات مسيّرة، في حين تعرضت سفينة تجارية إيرانية لهجوم في مضيق هرمز الأحد أسفر عن مقتل شخص، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني عن محافظ جزيرة قشم.

وكان مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة قبل الحرب، لكن إيران تشترط الآن على السفن الحصول على إذن مرور، كما تدرس آلية لفرض رسوم خدمات.

وتتعرض السفن غير الممتثلة لهجمات إيرانية، في حين تقوم الولايات المتحدة بقصف الساحل الإيراني بشكل منتظم في تحدٍّ لفرض إيران سيطرتها على المضيق.

وأعلنت عُمان مساء الأحد تأجيل اجتماع كان مقرّرا عقده الاثنين بين إيران ودول خليجية لبحث مستقبل مضيق هرمز.