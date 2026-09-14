*
الاثنين: 14 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ارتفاع جديد على الحرارة.. طقس حار نسبياً في معظم مناطق الأردن

  • 14 أيلول 2026
  • 08:09
ارتفاع جديد على الحرارة طقس حار نسبياً في معظم مناطق الأردن

خبرني - يطرأ نهار الاثنين ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون الطقس ليلا لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 34-20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31-19، وفي المرتفعات الشمالية 29-18، وفي مرتفعات الشراة 30-16، وفي مناطق البادية 37-20، وفي مناطق السهول 33-19، وفي الأغوار الشمالية 39-25، وفي الأغوار الجنوبية 40-28، وفي البحر الميت 39-26، وفي خليج العقبة 40-27 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض الثلاثاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض الخميس، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

التعليم العالي: امتحان مصر لطلبة الطب لا ينتقص من قوة التوجيهي الأردني
التعليم العالي: امتحان مصر لطلبة الطب لا ينتقص من قوة التوجيهي الأردني
  • 2026-09-14 13:01
والدة الأطفال الذين توفوا بحريق بالزرقاء تنعاهم بكلمات مؤثرة
والدة الأطفال الذين توفوا بحريق بالزرقاء تنعاهم بكلمات مؤثرة
  • 2026-09-14 13:00
رئيس الوزراء يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي المجاني
رئيس الوزراء يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي المجاني
  • 2026-09-14 12:12
إنهاء خدمات موظفين في التربية للتقاعد المبكر.. أسماء
إنهاء خدمات موظفين في التربية للتقاعد المبكر.. أسماء
  • 2026-09-14 11:26
"المستقلة للانتخاب" تنشر قوائم المرشحين الأولية لانتخابات الغرف الصناعية
  • 2026-09-14 11:06
الخطيب: نتائج القبول الموحد متوقعة نهاية الشهر الحالي
الخطيب: نتائج القبول الموحد متوقعة نهاية الشهر الحالي
  • 2026-09-14 10:50