كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة على مرتفعات علي طاهر في لبنان

خبرني - صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة العملياتية على مرتفعات "علي طاهر" في جنوب لبنان، وذلك لمنع حزب الله أو أي جماعات أخرى من إعادة ترسيخ وجودها هناك.

ووصف كاتس لهيئة البث الإسرائيلية هذه المرتفعات بأنها جزء من "المنطقة الأمنية" الإسرائيلية، محذراً من أن أي شخص يقترب منها سيتعرض للاستهداف.

كما أضاف أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب أو تعيد انتشارها إلا بعد تجريد حزب الله من سلاحه في جميع أنحاء لبنان.

كانت إسرائيل قد هددت الجمعة بأنها مستعدة لتوجيه مزيد من الضربات لحزب الله في مواقع جديدة بعد عملية تدمير واسعة لبنى تحتية تحت الأرض تابعة للحزب المدعوم من إيران في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان.

وقال كاتس في بيان "نحن مستعدون وجاهزون لمواصلة الحملة والاستمرار في ضرب حزب الله وفي مواقع إضافية".

والخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الدولة العبرية فجرت شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان.

وعقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية التفجير الخميس، سُجّلت هزة أرضية بقوة 4,1 درجات في جنوب لبنان وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وشعر صحافيون في وكالة فرانس برس بارتدادات التفجيرات في لبنان، فيما أظهرت لقطات نشرها وزير الدفاع الإسرائيلي كرة نار ترتفع في السماء.

وفي بيان تزامن مع رأس السنة العبرية، قال كاتس "وعدنا سكان الشمال بأننا سنوفر الحماية لهم، ووفينا بوعدنا"، وذلك على بُعد أسابيع قليلة من انتخابات عامة صعبة.

وأضاف "أصبح لدينا الآن منطقة أمنية قوية، بل الأقوى على الإطلاق والتي ستحمي السكان من أي هجمات أو عمليات قصف مباشرة، وتتيح لنا الحفاظ على زمام السيطرة وتهديد حزب الله في عمق الأراضي اللبنانية".

من جهته، تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير في تصريح مصور نشره الجيش الجمعة، أن "أي هجوم على التجمعات السكنية في شمال إسرائيل أو على قوات الجيش الإسرائيلي التي تتولى حمايتها سيُقابل برد فوري وقوي".

وفي اشارة الى المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان بشأن احتمال نشر الجيش اللبناني في أجزاء من جنوب لبنان تنفيذا للاتفاق الإطاري بين البلدين، قال زامير إن على هذا الجيش "إثبات فاعليته على الأرض (...) وإلا، لن يكون ممكنا المضي قدما في الاتفاق المبرم بين حكومتي إسرائيل ولبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي سيطرته على هذا المرتفع الواقع شمال نهر الليطاني، عند أطراف المنطقة المحتلة في جنوب لبنان.

وتتهم إسرائيل حزب الله بحفر أنفاق في هذه المنطقة، مكّنته من إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، وكذلك على شمال إسرائيل.

وامتدت الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان اعتبارا من الثاني من مارس (آذار)، بعد إطلاق حزب الله الحليف لطهران صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد علي خامنئي في اليوم الأول من الغارات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وكانت إسرائيل سيطرت في أواخر مايو (أيار) على قلعة الشقيف التاريخية، على بعد كيلومترات قليلة من منطقة علي الطاهر.