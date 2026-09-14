من المبكر جدا الحديث عن ذلك .. ترمب يرفض دعم فانس في سباق الرئاسة

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه غير مستعد بعد لدعم ترشيح نائبه جي دي فانس كمرشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة لعام 2028، مؤكدا أن الوقت لا يزال مبكرا جدا.

وقال ترمب خلال حديثه مع الصحفيين قبل مغادرته إيرلندا متجها إلى الولايات المتحدة: "لا يزال الأمر مبكرا جدا. إنه رائع، ولدينا عدد كبير جدا من الأشخاص الرائعين". وعندما طُلب من الرئيس الأمريكي توضيح من يمكنه، في رأيه، أن ينافس فانس، قال إن "جميعهم جيدون جدا".

وفي 10 سبتمبر، رحب مندوبو المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في دالاس بفانس باعتباره الزعيم الأمريكي المقبل. وخلال كلمته، بدأ الحاضرون يهتفون بعبارة "الثامن والأربعون".

وردا على الهتافات، أشار فانس إلى أنه "يجب أولا التعامل مع الانتخابات النصفية في الكونغرس في نوفمبر، وبعدها فقط التفكير في ما سيأتي لاحقا".

وفي 7 أغسطس، أعلن ترمب أنه غير مستعد حاليا للتحدث علنا لصالح ترشيح فانس لمنصب الرئاسة الأعلى في انتخابات 2028. معلقا بذلك على منشور لصحيفة "واشنطن بوست" جاء فيه أنه قال بشكل خاص لرعاة الحزب الجمهوري إنه يريد رؤية فانس مرشحا للرئاسة.