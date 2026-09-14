بعد 5 جولات .. فالنسيا يقيل مدربه ومديره التنفيذي

خبرني - أعلنت إدارة نادي فالنسيا الإسباني اليوم الأحد قرارات حاسمة تمثلت في إقالة المدير الفني للفريق كارلوس كوربيران، والمدير التنفيذي رون جورلاي. وجاءت هذه الخطوة الصارمة استجابة للضغوط الجماهيرية المتزايدة، وعقب بداية كارثية للموسم غابت فيها لغة الانتصارات عن أروقة ملعب "ميستايا".

وتعرض الثنائي كوربيران وجورلاي لانتقادات حادة وضغوط متصاعدة من قبل جماهير النادي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على خلفية الأداء الباهت والنتائج السلبية؛ إذ عجز الفريق عن تذوق الفوز، مكتفيا بحصد نقطة يتيمة من أصل خمس مباريات خاضها في الدوري، مما هوى بفالنسيا إلى قاع جدول الترتيب. وتُرجم هذا الغضب الجماهيري إلى هتافات صريحة طالبت برحيل المدرب خلال المباريات الأخيرة التي أقيمت على أرض الفريق.

نهاية حقبة كوربيران وجورلاي

وكان كوربيران قد تسلم القيادة الفنية لفالنسيا في ديسمبر/كانون الأول 2024، ونجح حينها في انتشال الفريق من دوامة الهبوط لينهي الموسم في المركز الثاني عشر. ورغم قيادته الفريق لاحتلال المركز التاسع في الموسم الماضي، فإن نهجه التكتيكي لم يلقَ استحسانا في الأوساط الجماهيرية.