تريد الحفاظ على أواني البايركس لمدة أطول؟ لا ترتكب هذه الأخطاء

خبرني - رغم مرور أكثر من قرن على ظهورها، لا تزال أواني البايركس الزجاجية، تحظى بالثقة كأحد أفضل الأدوات التي يمكن اقتناؤها في المطبخ.

ففي عام 1909، أحدث اكتشاف هذه الأواني ثورة في عالم الطهي. وبحلول عام 1915، اكتسبت شهرة واسعة لدى ربات البيوت والطهاة المحترفين، بفضل مقاومتها للحرارة، وسهولة تنظيفها، وإمكانية استخدامها لتقديم الأطعمة بشكل أنيق وجذاب على المائدة، ومتانتها العالية التي تجعلها تدوم لعقود رغم الاستخدام المتكرر.

كما يمكن استخدامها في إعداد مجموعة واسعة من الأطباق، من طواجن المعكرونة واللازانيا واللحوم المشوية، إلى المخبوزات والحلويات؛ وتُعتبر مثالية لحفظ الطعام في الثلاجة أو الفريزر، بأمان ودون أن يتغير طعمه، وذلك بفضل أغطيتها المحكمة وكونها لا تمتص الروائح، ولا تتفاعل مع الطعام؛ بحسب الخبراء.

والآن، وقد أصبحت أواني الطهي الزجاجية في مقدمة البدائل الآمنة للتقليل من استخدام البلاستيك في المطابخ، سنتعرف من الخبراء على مزاياها وقواعد السلامة التي يجب اتباعها عند استخدامها، لتحقيق أقصى استفادة منها.

مزايا فريدة لأواني البايركس

هذه أهم مزايا أواني البايركس، وفقا للخبراء:

• توزيع الحرارة بالتساوي: تسخّن الطعام بشكل متجانس، ما يجعلها خيارا ممتازا للتحميص.

• الطهي والتقديم في الطبق نفسه: توفر الوقت والجهد، خصوصا خلال العطلات؛ إذ يمكن إعداد الأطباق مسبقا، وحفظها في الثلاجة داخل الطبق نفسه الذي طُهيت فيه، ثم وضعها مباشرة في الفرن عند الحاجة.

• مناسبة لنقع الأطعمة: يمكن استخدامها لنقع شرائح اللحم (الستيك)، أو صدور الدجاج، أو شرائح فيليه السمك في طبقة واحدة، من دون أن يتفاعل الزجاج مع المكونات الحمضية مثل الخل وصلصة الطماطم والكاري.

• سهولة متابعة الطهي: يتيح الزجاج الشفاف مراقبة مراحل الطهي بسهولة، كما يساعد على رؤية طبقات الحلويات وألوانها، ومتابعة درجة تحمير المخبوزات من الأسفل.

الصدمة الحرارية خطر حقيقي في أواني البايركس

البايركس قوي، لكنه قابل للكسر، ويمكن أن يتهشم بسبب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، وما قد تسببه من صدمة حرارية؛ ولتجنب هذه المخاطر، يوصي الخبراء بالآتي:

• لا يوضع البايركس ساخنا أبدا على سطح بارد أو مبلل، مثل السطح الرخامي للمطبخ، أو منشفة مبللة، أو داخل الحوض؛ ويجب وضعه على ماسك أوان جاف، أو لوح تقطيع خشبي، أو قاعدة عازلة للحرارة.

• لا يُنقل البايركس من الثلاجة أو الفريزر، ويوضع مباشرة في فرن ساخن؛ ويجب أن يُترك على طاولة المطبخ في درجة حرارة الغرفة لمدة 20-30 دقيقة.

• إذا كانت الوصفة تتضمن خليطا من الزبدة أو البيض البارد، فالأفضل خلط المكونات في وعاء منفصل وترك الخليط يرتاح لمدة 15 دقيقة قبل سكبه في الطبق. ثم وضع الطبق في فرن بارد وتركه يسخن تدريجيا.

• إذا كانت الوصفة تتطلب سائلا باردا، مثل الحليب أو المرق المحفوظ في الثلاجة لتحضير اللحم المشوي، أو تتطلب إضافة العصارة إلى الطبق، فلا يُضاف السائل البارد مباشرة إلى وعاء البايركس الساخن، بل يجب تدفئته قليلا قبل إضافته.

• أواني البايركس آمنة تماما للاستخدام في الميكروويف، بل مثالية لإعادة تسخين بقايا الطعام.

كيفية تحضير أواني البايركس للطهي

الزجاج ليس له طبقة مانعة للالتصاق، لذا يُوصي بريت جاميسون، الخبير في أواني الطبخ والخبز والكاتب في مجال الطهي، بالآتي:

• دهن الوعاء بالزبدة أو ببخاخ الطبخ لتغطية جميع الأسطح الداخلية بشكل كاف.

• رش الوعاء بالدقيق، أو بمسحوق الكاكاو لوصفات الشوكولاتة، أو بفتات الخبز الناعم للوصفات المالحة.

• للوصفات اللزجة مثل لفائف القرفة أو المخبوزات المحشوة بالفواكه، يجب تبطين قاع الوعاء بورق الزبدة، بحيث يمتد خارج الجانبين قليلا، ليسهل رفع الوصفة بمساعدته.

• بعد سكب العجين في طبق البايركس المدهون، يُفضل تركه يرتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة 10-15 دقيقة قبل الخبز؛ للسماح لعوامل التخمير بالبدء في العمل، وارتفاع العجين بالتساوي.

• وضع البايركس على رف الفرن مباشرة، وتجنب وضعه على صينية خبز معدنية ساخنة، فالتلامس المباشر مع سطح معدني ساخن، قد يؤدي إلى صدمة حرارية.

درجة حرارة الفرن المناسبة لأواني البايركس

لأن معظم الوصفات صُممت لتناسب الأواني المعدنية، ينصح جاميسون، عند الانتقال لاستخدام الأواني الزجاجية، بتعديل درجة حرارة الفرن وأوقات الطهي، ليسخن الزجاج ببطء، ويحتفظ بالحرارة لفترة تسمح باكتساب الوصفة قشرة ذهبية طرية، وجوانب باللون البني بشكل متساو؛ بدلا من الحواف الداكنة القاسية.

فعلى سبيل المثال، عند طهي الوصفات التي تتطلب درجة حرارة 175 مئوية لمدة 50 دقيقة باستخدام الأواني المعدنية، سنحتاج عند استخدام الأواني الزجاجية إلى خفض حرارة الفرن نحو 10 إلى 15 درجة مئوية، والتحقق من نضج الوصفة بعد مرور 40 دقيقة، باستخدام شوكة طعام أو عود شواء خشبي؛ لتفادي الحصول على سطح داكن وجاف بينما يظل قلب الوصفة نيئا.

ونظرا لأن الطعام يستمر في النضج بفعل الحرارة المتبقية بعد إخراجه، يجب أيضا إخراج البايركس من الفرن قبل الوقت المحدد في الوصفة بين 5 إلى 10 دقائق.

تنظيف أواني البايركس والعناية بها

لا مانع من وضع البايركس في غسالة الأطباق، لكنّ التغيرات المستمرة في درجات الحرارة داخل الغسالة قد تضعف الزجاج بمرور الوقت. والأفضل التعامل معها كالتالي:

• غسلها يدويا بماء دافئ وصابون وإسفنجة ناعمة، لإطالة عمرها الافتراضي؛ وتجنب استخدام ليفة التنظيف الخشنة لحماية السطح من الخدوش الدقيقة، التي قد تكون نقطة انطلاق لتشققات مستقبلية.

• لإزالة البقايا العنيدة الملتصقة بشدة، يُنصح بنقع الإناء في ماء دافئ مع القليل من بيكربونات الصودا، لمدة 15 دقيقة؛ وتجنب استخدام أدوات التنظيف المعدنية أو المواد الكيميائية القوية.

• لإزالة الدهون المحترقة، يمكن صنع معجون من بيكربونات الصودا والماء، وفرك البقعة المحترقة به، وتركه لمدة 10 دقائق، قبل إزالته برفق.

• فحص الأواني للكشف عن أي كسور صغيرة (نقرات) على الحافة، أو شقوق دقيقة كالشعر؛ كي لا تتفاقم أثناء الخبز وتتسبب في تحطم الإناء.

• تجنب تجفيفها تحت أشعة الشمس المباشرة، لأن ذلك قد يسبب صدمة حرارية تؤدي إلى تلف الزجاج.

ما يجب تجنبه عند استخدام أواني البايركس

للتقليل من حوادث أواني بايركس، ينصح جاميسون بالآتي:

• لا تستخدم البايركس على الموقد، فاللهب المباشر أو حرارة التسخين الكهربائي قد يتسببان في تشققه.

• وضع البايركس داخل فرن التحميص، قد يجعله عرضة للتهشم المفاجئ، الذي يتبعه تناثر الطعام وشظايا الزجاج الساخنة.

• لا تضع البايركس ساخنا تحت الماء البارد، واتركه يبرد تماما قبل غسله، فالانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة قد يتلفه.

• لا تضع البايركس على الشواية، فالحرارة الشديدة المباشرة من الشواية تتجاوز قدرته على التحمل، والتي لا تتجاوز عادة 230 درجة مئوية كحد أقصى.

• لا تستخدم أطباق البايركس المتشققة أو المحتوية على خدوش، فالخدوش قد تزيد احتمالية انكسارها.