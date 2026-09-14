تداولات البورصات الخليجية بلغت 618 مليار دولار في 2025

خبرني - سجلت أسواق المال الخليجية ارتفاعا ملحوظا في نشاط التداول في عام 2025، إذ بلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 401.7 مليار سهم، بزيادة 19.5% مقارنة بالعام السابق، في حين وصلت قيمة التداولات إلى نحو 618 مليار دولار، وفق بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء نمو التداولات رغم تراجع أداء الأسواق من حيث المؤشرات والقيمة السوقية، إذ بلغ المؤشر العام المركب لأسواق المال الخليجية 165.2 نقطة بنهاية عام 2025، منخفضا 3.8% مقارنة بنهاية 2024.