بالفيديو .. فيران توريس يقود سان جيرمان للفوز الأول في الدوري

خبرني - قاد المهاجم الإسباني فيران توريس فريقه باريس سان جيرمان لتحقيق فوزه الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بالتغلب على مضيفه بريست بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد في ختام منافسات الجولة الرابعة.
ونجح توريس في مواصلة بدايته القوية بقميص النادي الباريسي منذ انتقاله إليه قادماً من برشلونة، مسجلاً هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة. ويأتي هذا الهدف ليصحح مسار حامل اللقب، ويمنح مدربه لويس إنريكي فرصة لالتقاط الأنفاس، بعد بداية متعثرة شهدت تعادلين مع رين وليل، وخسارة أمام موناكو في الدوري، سبقتها خسارة أخرى أمام لانس في كأس السوبر الفرنسي.
وجاء هدف توريس من هجمة منظمة وتمريرات سريعة بين جواو نيفيز وعثمان ديمبلي، انتهت عند المهاجم الإسباني الذي سدد كرة أرضية محكمة على يسار حارس المرمى.
وبهذا الهدف، رفع بطل العالم مع المنتخب الإسباني عام 2026 رصيده إلى 6 أهداف في أول 5 مباريات رسمية مع سان جيرمان، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيله ثلاثية "هاتريك" في شباك سلوفان براتيسلافا (6-1) ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وبفضل هذا الانتصار، ارتقى باريس سان جيرمان إلى المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، متخلفاً بفارق الأهداف فقط عن بريست الذي تراجع للمركز السابع.
إصابة حكيمي وفرص ضائعة
وشهد الشوط الأول سيطرة باريسية كادت تسفر عن هدف ثانٍ، حين سدد النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا كرة خطيرة في الدقيقة 21، تألق حارس بريست إيجل سيلفيك في التصدي لها. وتلقت خطط المدرب إنريكي ضربة موجعة في الدقيقة 38، إثر خروج الظهير المغربي أشرف حكيمي متأثراً بإصابة عضلية، ليحل محله لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز، ويتم تحويل الشاب وارن زاير إيمري لتغطية مركز الظهير الأيمن.
وفي الشوط الثاني، انتفض أصحاب الأرض وشكلوا ضغطاً مكثفاً على المرمى الباريسي. وكان كاموري دومبيا قريباً من إدراك التعادل في مناسبتين؛ الأولى بتسديدة تصدى لها القائم في الدقيقة 50، والثانية برأسية قوية بعد 7 دقائق أنقذها الحارس الروسي ماتفي سافونوف ببراعة.
واستمر تألق سافونوف حتى الأنفاس الأخيرة من اللقاء، حين تصدى ببراعة لتسديدة خطيرة من مهاجم بريست باثي مبوب في الدقيقة 88، ليحرم أصحاب الأرض من خطف نقطة التعادل، ويؤمن النقاط الثلاث الثمينة لفريقه.