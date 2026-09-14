بالفيديو .. فيران توريس يقود سان جيرمان للفوز الأول في الدوري

خبرني - قاد المهاجم الإسباني فيران توريس فريقه باريس سان جيرمان لتحقيق فوزه الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بالتغلب على مضيفه بريست بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد في ختام منافسات الجولة الرابعة.

ونجح توريس في مواصلة بدايته القوية بقميص النادي الباريسي منذ انتقاله إليه قادماً من برشلونة، مسجلاً هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة. ويأتي هذا الهدف ليصحح مسار حامل اللقب، ويمنح مدربه لويس إنريكي فرصة لالتقاط الأنفاس، بعد بداية متعثرة شهدت تعادلين مع رين وليل، وخسارة أمام موناكو في الدوري، سبقتها خسارة أخرى أمام لانس في كأس السوبر الفرنسي.