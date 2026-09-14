بتهمة الخيانة.. وزير إسرائيلي يتوعد بسحب الجنسية من مخرجَي فيلم حول غزة

أعلن وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر عزمه التحرك لسحب الجنسية الإسرائيلية من المخرجين يوفال أبراهام، وراشيل زور، صانعي الفيلم الوثائقي "نازا"، بتهمة "الخيانة"، وذلك عقب فوز العمل بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

وقال زوهر، في بيان صدر الأحد، إنه سيعمل فورا على سحب الجنسية من المخرجَين، واصفا إياهما بـ"الخائنيْن"، معتبرا أن فوز الفيلم في المهرجان الإيطالي أمر صادم.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن المخرجين يُلحقان الضرر بدولتهما سعيا وراء نيل الإشادة في الخارج، بحسب تعبيره.

ويأتي هذا الموقف في أعقاب النجاح الذي حققه "نازا"، وهو فيلم وثائقي أخرجه الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل زور، وتولى المخرج جوناثان غليزر إنتاجه التنفيذي.

واستند العمل إلى تحقيقات صحفية نشرتها مجلة "+972" الإسرائيلية وموقع "حادثة محلية" وصحيفة "الغارديان" البريطانية بين عامي 2023 و2025.

ويتناول الفيلم شهادات 24 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، ويرصد ما يصفه صانعوه بآليات استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منظومة تعتمد على المراقبة والذكاء الاصطناعي والقصف عن بُعد، مسلطا الضوء على إجراءات اختيار الأهداف وتقدير الخسائر البشرية المصاحبة للغارات.

"فخورون بالجائزة"

ومنذ عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية، أثار "نازا" جدلا واسعا داخل إسرائيل بسبب الرواية التي يقدمها حول الحرب على قطاع غزة.

كما حظي باهتمام كبير في المهرجان، حيث أفادت تقارير بأن الجمهور وقف مصفقا لصنّاعه لنحو 25 دقيقة متواصلة عقب العرض.

وفي رده على الانتقادات المتصاعدة، قال المخرج يوفال أبراهام، في مقطع فيديو نشره الأحد، إن فريق العمل فخور بالجائزة.

وشدد على أن الأهمية الحقيقية للفيلم تكمن في شهادات الجنود والضباط المشاركين فيه، وأضاف أن المتحدثين في الفيلم اختاروا الإدلاء بشهاداتهم باللغة العبرية للوصول إلى الجمهور الإسرائيلي ودفعه إلى الاستماع لما جرى في غزة.

وأكد أبراهام أن الفيلم يهدف إلى إثارة نقاش داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن ممارسات الحرب في القطاع، داعيا منتقديه إلى مشاهدة العمل قبل إصدار الأحكام عليه، ومتعهدا بالعمل على عرضه على أوسع نطاق ممكن داخل إسرائيل.

ويُعد "نازا" أحدث أعمال أبراهام وزور، اللذين برزا دوليا بعد مشاركتهما في إخراج الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى"، الفائز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي عام 2025.