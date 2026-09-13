الاتحاد السعودي والرابطة في بيان: استغلال المآسي الشخصية مرفوض

خبرني - أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي بياناً حول ما حدث في مباراة التعاون والهلال خلال الجولة الماضية من دوري "روشن" السعودي، اعتبرا فيه أن استغلال المآسي الشخصية للإساءة أو الاستفزاز يعد سلوكاً مرفوضاً.

ووجه بعض مشجعي التعاون هتافات تجاه البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال قبل بداية مباراة الفريق تضمنت ترديد اسم صديقه الراحل ديوغو جوتو الذي فارق الحياة في يوليو من العام الماضي إثر حادث مروري.

وجاء في البيان الصادر يوم الأحد: استغلال المآسي الشخصية للإساءة أو الاستفزاز يعد سلوكاً مرفوضاً لا مكان له في كرة القدم السعودية، كما يؤكد الاتحاد السعودي أن اللجان المختصة رصدت تلك الممارسات وقد باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة وسوف يعلن عنها فور استكمالها.