دراسة تكشف.. 160 دقيقة مشي يوميا قد تضيف 11 عاماً لعمرك

خبرني - من مزاج أكثر إشراقًا وتوتر أقل، إلى قلب أصح وعظام أقوى، فوائد المشي لا تُعد ولا تُحصى. والآن، يكشف باحثون عن فائدة جديدة محتملة: المشي يضيف سنوات لعمرك، شرط أن تمشي لدقائق كافية وبوتيرة سريعة بما يكفي.

تفاصيل الدراسة

نُشرت الدراسة في مجلة British Journal of Sports Medicine، وحلّلت بيانات من المسح الوطني الأميركي للصحة والتغذية (NHANES)، شملت بالغين أميركيين فوق سن الأربعين. ارتدى المشاركون أجهزة مراقبة النشاط لمدة أربعة أيام على الأقل، ثم بنى الباحثون نموذجًا رياضيًا للتنبؤ بكيفية تأثير مستويات النشاط البدني المختلفة على طول العمر، وفقاً لما نقله موقع "Prevention".

فرق يصل إلى 11 عامًا

عند مقارنة المشاركين الأكثر نشاطًا بالأقل نشاطًا، وجد الباحثون أن الأكثر نشاطًا سجّلوا أعلى متوسط عمر متوقع. وتحديدًا، مشى 25% من الأكثر نشاطًا بين المشاركين لمدة 160 دقيقة يوميًا بسرعة 4.8 كم/ساعة (وهي سرعة متوسطة إلى سريعة حسب العمر). وبناءً على ذلك، قدّر الباحثون أنه لو رفع الجميع نشاطهم لهذا المستوى، لارتفع متوسط العمر المتوقع من 78.6 إلى 84 عامًا، أي زيادة تتجاوز خمس سنوات.

في المقابل، ارتبط الانتماء لأقل 25% نشاطًا بانخفاض متوسط العمر المتوقع بنحو ست سنوات. لكن اللافت أنه لو أضاف هؤلاء الأقل نشاطًا 111 دقيقة إضافية من المشي يوميًا، فقد يحققون فائدة أكبر، بل قد يعيشون لفترة أطول تصل إلى 11 عامًا تقريبًا.

لماذا يحدث هذا التأثير الكبير؟

يقول اختصاصي القلب الوقائي في معهد بابتست ميامي للقلب والأوعية الدموية، الدكتور أديدابو إيلويوماد: "هذه الدراسة تعزز ما نعرفه منذ فترة: البقاء نشطًا، حتى بشيء بسيط كالمشي، قد يزيد متوسط العمر المتوقع بشكل ملحوظ. بالنسبة لمن هم حاليًا الأقل نشاطًا، إضافة ساعة واحدة فقط من المشي يوميًا يمكن أن تحقق مكاسب قابلة للقياس في طول العمر، وقد تضيف ساعات من الحياة مقابل كل ساعة مشي".

ويضيف أن المشي أحد أكثر أشكال النشاط البدني سهولة وتأثيرًا؛ إذ يحسّن صحة القلب والأوعية الدموية، ويخفض ضغط الدم، ويساعد في الحفاظ على وزن صحي، إلى جانب دعمه للصحة النفسية عبر تقليل التوتر وتحسين المزاج. كما يقلل المشي المنتظم خطر أمراض مزمنة كالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

كيف تزيد مشيك اليومي بسهولة؟

يوضح إيلويوماد أن أهم استنتاج من هذا البحث هو أن الزيادات الصغيرة والمستمرة في النشاط البدني -كالمشي- يمكن أن تُحدث تأثيرًا عميقًا على الصحة وطول العمر، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تُبرز مدى سهولة وتأثير المشي، خصوصًا لمن يشعرون بالرهبة من فكرة الرياضة المكثفة.

وتقترح الدكتورة أليشا غودروم، طبيبة الباطنية، بعض التعديلات البسيطة لزيادة المشي اليومي، مثل ركن السيارة بعيدًا عن مدخل المتجر، أو استخدام الدرج بدلًا من المصعد، أو تقسيم المشي إلى عدة جولات قصيرة بدلًا من جلسة طويلة واحدة. ويمكن أيضًا تحويل المشي لنشاط اجتماعي، كاستبدال لقاء القهوة مع صديق بجولة مشي في الحديقة.

ويختتم إيلويوماد بأن المشي مناسب للجميع بغض النظر عن مستوى اللياقة أو العمر: "ابدأ من حيث أنت، سواء كانت نزهة لخمس دقائق أو مشيًا أطول. ومع الوقت، لن تلاحظ فقط الفوائد الجسدية، بل ستشعر أيضًا بوضوح ذهني وطاقة أكبر". والمفتاح هو الاستمرارية؛ فكل خطوة تُحسب لصالح حياة أطول وأكثر صحة.