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القوات المسلحة الأردنية تشيّع جثمان المكلف محمد المراعية

  • 13 أيلول 2026
  • 23:39
القوات المسلحة الأردنية تشيّع جثمان المكلف محمد المراعية

خبرني - شيّعت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مساء الأحد، جثمان المكلف محمد يحيى نصار المراعية، الذي توفّي متأثرًا بإصاباته جراء حادث السير الذي تعرّضت له الحافلة التي كانت تقل عددًا من مكلفي خدمة العلم، يوم الخميس الماضي، أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة.

وشارك في مراسم التشييع عدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى جانب جمع غفير من المواطنين، حيث وُوري جثمان الفقيد الثرى في مسقط رأسه، وفق مراسم عسكرية.

ووضع مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إكليلًا من الزهور على ضريح الفقيد.

وتنعى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي فقيدها، سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب الدعاء.

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