وزير خارجية عُمان: تأجيل الاجتماع بين دول خليجية وإيران

خبرني - أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الأحد، تأجيل الاجتماع الإقليمي بين إيران ودول خليجية، والذي كان مقررا عقده الاثنين في مدينة صلالة، إلى موعد لاحق.

وقال البوسعيدي، عبر حسابه على منصة "إكس": "حرصا على التوافق، تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده غدا في صلالة".

وأضاف: "نظل ملتزمين بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون الدائم في منطقتنا".

ولم يحدد وزير الخارجية العُماني موعدا جديدا لعقد الاجتماع.

وكان الاجتماع مقررا بمبادرة عُمانية، وبمشاركة إيران وعدد من دول المنطقة، لبحث قضايا إقليمية، في مقدمتها الأوضاع في مضيق هرمز ومقترحات تنظيم حركة الملاحة عبره.

وذكرت رويترز أن الاجتماع كان سيضم وزراء خارجية من المنطقة ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي.

ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن الاجتماع لم يكن متوقعا أن يفضي إلى توقيع اتفاق بشأن المضيق، بل كان سيتيح مناقشة المقترحات المطروحة والقضايا الإقليمية المرتبطة به. وأضاف أن طهران تريد ترتيبا يسمح لها بتحصيل رسوم من السفن العابرة، وهو مقترح تعارضه مسقط.

وكانت البحرين قد أعلنت عدم مشاركتها في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة في الوقت نفسه تقديرها للمساعي العُمانية وتمسكها بالحوار وحرية الملاحة.