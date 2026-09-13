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سباق الأعلى أجرا في إنستغرام.. رونالدو يهزم ميسي

  • 13 أيلول 2026
  • 23:15
سباق الأعلى أجرا في إنستغرام رونالدو يهزم ميسي

خبرني - تستمر المنافسة بين الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، حتى خارج الملعب.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا مقابل المنشور الإعلاني الواحد على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وبحسب شبكة "لايف سكور"، يحصل النجم البرتغالي على نحو 3.2 مليون دولار مقابل المنشور المدعوم الواحد.

في المقابل، يأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، في المركز الثاني، بأجر يبلغ نحو 2.7 مليون دولار للمنشور.

ووفقا للتقديرات المتداولة، يحتل لاعب الكريكيت الهندي فيرات كوهلي المركز الثالث بـ1.46 مليون دولار.

وجاء البرازيلي نيمار نجم سانتوس في المركز الرابع بعائد يُقدّر بـ1.21 مليون دولار، فيما أكمل نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس قائمة الخمسة الأوائل بنحو 866 ألف دولار لكل منشور إعلاني.

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