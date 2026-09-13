وزير العمل ونظيرته الفلسطينية يبحثان تبادل الخبرات في شؤون العمل

خبرني - بحث وزير العمل نضال القطامين مع نظيرته الفلسطينية إيناس العطاري سبل تعزيز التعاون المشترك في شؤون العمل بين البلدين.

جاء اللقاء على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقد حالياً في القاهرة، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في مجالات التشغيل والتدريب والتأهيل، وتطوير منصات رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الربط بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة في القطاع الخاص.

وأكد القطامين حرص الأردن بقيادته الهاشمية على تقديم كافة أشكال الدعم لصمود الأشقاء في فلسطين وغزة، مشيداً بنضال العمال الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

من جانبها، عبّرت الوزيرة العطاري عن شكرها للأردن قيادةً وشعباً على مواقفهم الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية، مشددةً على أهمية تكثيف التعاون بين الوزارتين، لا سيما في مجالات التدريب المهني وتشريعات العمل والتشغيل.

كما استعرضت العطاري تجربة وزارة العمل الفلسطينية في إطلاق منصة "JobMatch" في الأول من ديسمبر 2025؛ وهي منصة وطنية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في خدمات سوق العمل، وتسهيل الربط المباشر بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل بكفاءة وشفافية أكبر.