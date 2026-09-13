خبرني - سمير حداد خطاط لبناني معروف بين رواد العالم الافتراضي، ويعد من أبرز الوجوه العربية على منصات التواصل في تعليم الخط العربي واللغة العربية، توفي إثر نوبة مرضية مفاجئة وفق ما أعلن نجله عبر حسابات والده على مواقع التواصل، يوم أمس السبت.

واشتهر حداد بعبارته "تابعوني وحسّنوا خطّكم"، وكان ينشر بشكل دوري مقاطع تعليمية مبسطة لخط النسخ، ويصحح الأخطاء الشائعة في اللغة العربية وقواعدها، مما جعله يحظى بمتابعة واسعة تجاوزت مليون متابع على إنستغرام، وأكثر من مليون على فيسبوك.

وفي مقطع مؤثر نشر عبر حسابات حداد، ظهر نجل الخطاط اللبناني ليعلن وفاة والده في بداية الأسبوع، قائلا: "رحل أبي، وبقي خطه… وبقي الكثير مما علمنا إياه. سأحاول أن أحافظ على هذه الصفحة وعلى إرثه، وأن تبقى أعماله حية بيننا. رحمك الله يا أبي".

وتعهد بعدم إغلاق الصفحة، والاستمرار في المسيرة التعليمية التي بدأها والده.



وفور انتشار الخبر، نعت أوساط ثقافية وتربوية عربية سمير حداد، واصفة إياه بأنه "خطاط ومربّ وباحث" كرس جهده لخدمة اللغة العربية وخطوطها بأسلوب مبسط وجذاب.

كما شدّد محبوه، الذين يلقبونه "العم سمير"، على أن المحتوى الذي كان يقدّمه يمثل نموذجا للمحتوى الهادف الذي ينبغي دعمه وتوسيعه والحرص على إيصال رسالته إلى الأجيال الجديدة.