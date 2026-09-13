خبرني - أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي الأحد تأجيل اجتماع إقليمي كان مقررا عقده الاثنين في مدينة صلالة إلى موعد لاحق، بهدف تهيئة الظروف لحوار يفضي إلى تفاهمات تدعم أمن المنطقة واستقرارها.

وقال البوسعيدي في منشور على منصة إكس إن قرار التأجيل جاء "حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بنّاء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام".

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع في صلالة بين دول خليجية وإيران لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضيق هرمز.

ونقلت وكالة فارس عن وزارة الخارجية قولها إن تأجيل اجتماع مضيق هرمز جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة، وكان قرارا مشتركا بين طهران ومسقط.