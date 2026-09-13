برشلونة يتجاوز صحوة ليفانتي ويحافظ على الصدارة

خبرني - تجاوز برشلونة صحوة مضيفه ليفانتي في الدقائق الأخيرة ليحقق الفوز 4-2، يوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 5 نقاط في المركز 13.

وافتتح تشافي إسبارت التسجيل مبكراً لبرشلونة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف لامين يامال الهدف الثاني عند الدقيقة 19.

وعاد يامال في بداية الشوط الثاني ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وبدا أن برشلونة في طريقه إلى فوز مريح، لكن ليفانتي قلص الفارق عبر إيفان روميرو في الدقيقة 79، قبل أن يسجل روجر بروغيه الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 88.

وقضى الألماني كريم أديمي على آمال ليفانتي في العودة بتسجيله الهدف الرابع لبرشلونة عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.